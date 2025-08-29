Поиск

Прибыль и EBITDA "Газпрома" во II квартале оказались выше прогноза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) во втором квартале 2025 года составила 2,181 трлн рублей (при прогнозе 2,236 трлн рублей), после 2,309 трлн рублей за аналогичный период 2024 года.

Как сообщила компания, EBITDA составила 703 млрд рублей (прогноз 594 млрд рублей) после 678 млрд рублей годом ранее.

Из участников консенсус-прогноза "Интерфакса" этот показатель точнее всех спрогнозировал БКС.

Чистая прибыль (прибыль для акционеров) составила 322,777 млрд рублей (при прогнозе 299 млрд рублей и 390 млрд рублей годом ранее). Наиболее точно этот показатель рассчитал ПСБ.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дептранс Москвы не получал обращений по расширению платных дорог в городе

Суд снял обеспечение с перешедшего государству Салаватского катализаторного завода

Alibaba разработала и тестирует новый ИИ-чип

Alibaba разработала и тестирует новый ИИ-чип
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7053 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });