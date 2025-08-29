Прибыль и EBITDA "Газпрома" во II квартале оказались выше прогноза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) во втором квартале 2025 года составила 2,181 трлн рублей (при прогнозе 2,236 трлн рублей), после 2,309 трлн рублей за аналогичный период 2024 года.

Как сообщила компания, EBITDA составила 703 млрд рублей (прогноз 594 млрд рублей) после 678 млрд рублей годом ранее.

Из участников консенсус-прогноза "Интерфакса" этот показатель точнее всех спрогнозировал БКС.

Чистая прибыль (прибыль для акционеров) составила 322,777 млрд рублей (при прогнозе 299 млрд рублей и 390 млрд рублей годом ранее). Наиболее точно этот показатель рассчитал ПСБ.