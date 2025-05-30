Два пайщика ЗПИФ "Консорциум. Первый" стали владеть акциями "Яндекса" напрямую

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Меридиан-сервис", входящий в структуру "Т-Технологий" и "Интерроса", и "Аргонавт", структура "ЛУКОЙЛа", стали прямыми владельцами акций МКПАО "Яндекс", сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Акционеры получили по 9,95% капитала, или 10,33% голосов.

В результате ЗПИФ "Консорциум. Первый", который в течение года был основным владельцем "Яндекса", сократил долю владения до 34,72% капитала (36,03% голосов).

В начале недели ЗПИФ объявил о начале процесса по передаче акций МКПАО "Яндекс" пайщикам. Изменения объяснялись истечением периода lock-up, который действовал в течение 12 месяцев после закрытия первого этапа сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса".

Ожидается, что весь процесс займет около двух месяцев.

ЗПИФ "Консорциум. Первый" стал основным владельцем МКПАО "Яндекс" в мае 2024 года в рамках реструктуризации, которая поделила бизнес российской бигтех-компании на российский и международный. Yandex N.V., бывшая холдинговая структура "Яндекса", в результате сделки получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.

В консорциум входили "Меридиан-Сервис", (на момент вхождения в пул инвесторов была структурой экс-зампреда "Газпрома" Александра Рязанова, теперь - компанией владеет структура "Т-Технологий" и "Интерроса", ФМП, объединяющая менеджеров "Яндекса", компания основателя LETA Capital Александра Чачавы, структура "ЛУКОЙЛа", компания гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса.