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Участники ЗПИФ "Консорциум. Первый" получили акции "Яндекса" в прямое владение

Участники ЗПИФ "Консорциум. Первый" получили акции "Яндекса" в прямое владение
Фото: Владислав Шатило/РБК/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Участники ЗПИФ "Консорциум. Первый" завершили процесс по переводу своих долей в прямое владение акциями "Яндекса", сообщила компания.

Теперь акционерный капитал компании распределён между основными акционерами - 66,58% капитала, администраторами программы мотивации (3,62%) и free float (29,8%).

Ни у одного из акционеров нет контролирующей доли, напоминают в "Яндексе".

"Изменения в структуре акционеров не повлияют на стратегию и операционную деятельность компании. Команда менеджеров продолжает управлять компанией и принимать ключевые решения", - говорится в сообщении.

В результате команда менеджеров "Яндекса" теперь владеет 16,3% капитала, структура Александра Чачавы - 16,03% капитала и "Каталитик Пипл" (совместное предприятие "Т-Технологий" и ХК "Интеррос" Владимира Потанина) - 9,89% капитала.

"Аргонавт", который в конце мая 2025 года получил акции компании в прямое владение, передал свой пакет двум закрытым паевым инвестиционным фондам: ЗПИФ "Финансовые решения будущего" и ЗПИФ "Символ". Каждый владеет по 4,94% капитала в "Яндексе".

В мае 2025 года ЗПИФ объявил о начале процесса по передаче акций МКПАО "Яндекс" пайщикам. Изменения объяснялись истечением периода lock-up, который действовал в течение 12 месяцев после закрытия первого этапа сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса".

ЗПИФ "Консорциум. Первый" стал основным владельцем МКПАО "Яндекс" в мае 2024 года в рамках реструктуризации, которая поделила бизнес российской бигтех-компании на российский и международный. Yandex N.V., бывшая холдинговая структура "Яндекса", в результате сделки получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.

Яндекс Консорциум. Первый
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