Участники ЗПИФ "Консорциум. Первый" будут владеть акциями "Яндекса" напрямую

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ЗПИФ "Консорциум. Первый", основной акционер "Яндекса", объявил о начале процесса по передаче акций МКПАО "Яндекс" пайщикам, говорится в сообщении консорциума.

Изменения связаны с истечением периода lock-up, который действовал в течение 12 месяцев после закрытия первого этапа сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса", уточняется в пресс-релизе компании.

Теперь участники консорциума могут владеть акциями "Яндекса" напрямую. Ожидается, что весь процесс займет около двух месяцев.

"Команда менеджеров продолжит управлять компанией и принимать ключевые решения, а также сохранит за собой все специальные акционерные права, полученные в ходе реструктуризации", - отмечают в "Яндексе".

Ни у кого из акционеров не будет контролирующей доли, уточняют в компании. Изменение структуры владения не повлияет на стратегию и операционную деятельность "Яндекса".

ЗПИФ "Консорциум. Первый" стал основным владельцем МКПАО "Яндекс" в мае 2024 года в рамках реструктуризации, которая поделила бизнес российской бигтех-компании на российский и международный. Yandex N.V., бывшая холдинговая структура "Яндекса", в результате сделки получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.

Согласно данным "Яндекса" на 31 декабря 2024 года, ЗПИФ владеет 64,58% капитала, или 67,55% голосов МКПАО. В настоящий момент в консорциум входят "Меридиан-Сервис", которым теперь владеет структура "Т-Технологий" и "Интерроса" (владелец порядка 10% ЗПИФ), ФМП (владеет 35%), объединяющая менеджеров "Яндекса", компания основателя LETA Capital Александра Чачавы (25%), структура "ЛУКОЙЛа" (15%), компания гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса (15%).