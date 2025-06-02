В Великобритании в мае жилье подорожало сильнее прогнозов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании в мае рост цен на жилую недвижимость ускорился до 3,5% в годовом выражении после минимального с октября повышения на 3,4% в апреле, сообщило британское ипотечное общество Nationwide Building Society.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 2,9%.

К апрелю цены на жилье увеличились на 0,5% и составляют теперь в среднем 273 427 фунтов ($370,4 тысячи) за объект. В апреле цены упали на 0,6% в помесячном выражении.

Старший экономист Nationwide Роберт Гарднер отметил, что в марте наблюдался значительный скачок числа сделок с жилой недвижимостью, поскольку покупатели торопились купить жилье перед вступлением в силу повышенного гербового сбора.

В то же время "данные по одобрениям ипотечных кредитов свидетельствуют об устойчивой активности на рынке, несмотря на повышенную неопределенность в мировой экономике", добавил он.