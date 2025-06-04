Цена Urals в мае для расчета НДПИ определена на уровне $52,08/баррель

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за май 2025 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти - $52,08/баррель.

Это совпало с расчетами "Интерфакса", сделанными ранее на основе данных Argus.

С января 2025 года поменялась методика определения этого показателя. Теперь он рассчитывается как деленная на количество дней торгов в соответствующем налоговом периоде сумма средневзвешенных цен нефти, определяемая как сумма среднего арифметического значения цен нефти в соответствии с котировками Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженного на коэффициент 0,78, и значения цены нефти в соответствии с котировкой ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22.

При этом не учитываются дни, когда торги не осуществлялись. В апреле цена составила $54,76 за баррель.