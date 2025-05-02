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Скидки на нефть Urals в апреле снизились на $0,6-0,7 за баррель к марту

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals по итогам апреля снизились на $0,6-0,7 за баррель к уровням марта, премии в Китае выросли на $0,3/барр., свидетельствуют данные Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

В апреле цена эталонной котировки "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизилась к средней цене марта на $4,8 за баррель - до $67,7/барр.

При этом цена нефти Urals FOB Primorsk и FOB Novorossiysk по итогам апреля уменьшилась до $53 и $54,1 за баррель соответственно.

По сравнению с мартом, когда дисконты по этим котировкам к NSD составляли $15,37/б. и $14,25/б, по итогам апреля они снизились до $14,68 и $13,6 за баррель соответственно.

По данным Argus, дисконты российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) также упали на $0,35 - до $2,4 за баррель.

Скидка на другой сорт российской нефти - ESPO (продаваемого из порта Козьмино на востоке страны) - к сорту Dubai по итогам апреля выросла на $0,4 за баррель - до $7,89 за баррель.

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) выросла с $1,5 за баррель по итогам марта до $1,83 за баррель по итогам апреля.

С января 2025 года стоимость российской нефти для определения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вычисляется по новой формуле: как сумма средней величины котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженной на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22. При этом не учитываются дни, когда торги не осуществлялись.

Без учета фактора количества дней торгов по итогам апреля этот показатель составляет $54,76 за баррель.

Argus Urals WTI
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