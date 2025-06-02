Скидки на нефть Urals и ESPO в мае упали на $0,6-1 за баррель к апрелю

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть Urals по итогам мая снизились на $0,6-1 за баррель к уровням апреля, на нефть ESPO - упали почти на $1/баррель, премии в Китае выросли на $0,2/барр., свидетельствуют данные ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

В мае цена эталонной котировки "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизилась к средней цене апреля на $3,6 за баррель - до $64,14/барр.

При этом цена нефти Urals FOB Primorsk и FOB Novorossiysk за этот период уменьшилась до $50,5 и $51,14 за баррель соответственно.

По сравнению с апрелем, когда дисконты по этим котировкам к NSD составляли $14,68/б. и $13,6/б, в мае они снизились до $13,65 и $12,99 за баррель соответственно.

По данным Argus, дисконты на российскую Urals в индийских портах (DAP West Coast India) также чуть упали - на $0,08 - до $2,33 за баррель.

Скидка на другой сорт российской нефти - ESPO (продаваемый из порта Козьмино на востоке страны) - к сорту Dubai по итогам мая снизилась на $0,94 за баррель - до $6,95 за баррель.

Премия Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) выросла с $1,83 за баррель по итогам апреля до $2 за баррель в мае.

С января 2025 года стоимость российской нефти для определения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вычисляется по новой формуле: как сумма средней величины котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженной на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22. При этом не учитываются дни, когда торги не осуществлялись.

По расчетам "Интерфакса", в мае эта цена составит $52,08 за баррель. В апреле - $54,76 за баррель.