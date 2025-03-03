Дисконты Urals в феврале выросли на $1,6-1,85/баррель

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в феврале находились в диапазоне $59,88-60,76 за баррель по сравнению с $65,88-66,49 за баррель по итогам января, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) находятся на уровнях $14,34-15,23 против $12,77-13,38 за баррель в январе, следует из данных ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона по итогам февраля составляет $75,11 по сравнению с $79,25 за баррель в январе.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону в феврале вырос на $1,85 за баррель - до $15,23 за баррель. Стоимость Urals в Приморске по итогам февраля составила $59,88 за баррель, что ниже уровня ценового потолка в $60/барр., который позволяет компаниям стран G7 и Евросоюза участвовать в перевозке и страховании российской нефти.

Дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в феврале выросли на $1,575 - с $12,77/барр. в январе до $14,34 за барр. в феврале, цена при этом составила $60,76 за баррель. Дисконты и цены для котировки Urals Aframax FOB Novorossiysk оказались точно такими же.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в прошлом месяце снизилась до $72,31 за баррель против $76,24/барр. в январе, дисконт к NSD сузился с $3,02 до $2,8 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO (продаваемого из порта Козьмино на востоке страны) - в феврале снизилась до $66,56 за баррель против $71,88/барр. в январе, а дисконт к котировке Dubai увеличился с $5,5 за баррель до $8,7 за баррель по итогам февраля.

Российская нефть Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) по-прежнему торгуется с небольшой премией - $0,44 за баррель против $0,5 за баррель в январе. При этом цена в феврале снизилась до $74,68 за баррель.

С января 2025 года стоимость российской нефти для определения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вычисляется по новой формуле: как сумма средней величины котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженной на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22.

Согласно расчетам "Интерфакса", по итогам февраля этот показатель составит почти $61,7 за баррель.

10 января Минфин США ввел новые санкции в отношении нефтяного сектора РФ - с тех пор дисконты на российскую нефть постепенно увеличивались, причем сильнее - на нефть ESPO. Как писали аналитики МЭА, под эти санкции подпали 183 танкера, из них 144 - перевозящих нефть. Около двух третей танкеров перевозят в основном нефть марки ESPO из восточного порта Козьмино.