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Brent подешевела до $65,37 за баррель

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются на торгах в среду после публикации данных Минэнерго США о резервах энергоносителей в стране. Доклад показал заметное сокращение запасов нефти при уверенном росте запасов нефтепродуктов.

К 17:55 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,4%) до $65,37 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,08 (0,13%), до $63,33 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,3 млн баррелей - до 436,1 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 5,22 млн баррелей, дистиллятов - на 4,23 млн баррелей.

Трейдеры продолжают следить за ходом переговоров США с торговыми партнерами о пошлинах. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил накануне, что Евросоюз предложил "надежную отправную точку" для переговоров, и обсуждение торговых вопросов продвигается довольно быстро.

В центре внимания рынка также остается ситуация с лесными пожарами в Канаде, ограничивающими добычу нефти в провинции Альберта. Судя по последним сообщениям, риск распространения пожаров снизился, и одна из нефтекомпаний объявила о возобновлении добычи в провинции.

Brent WTI Евросоюз США Канада Минэнерго
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