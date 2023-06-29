Whoosh изучает возможность выхода на рынки трех стран в Южной Америке

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сервис кикшеринга Whoosh изучает возможность выхода на рынки трех стран в Южной Америке, сообщил глава компании Дмитрий Чуйко.

"У нас три страны в pipeline", - сказал Чуйко в ходе онлайн-трансляции БКС. В пресс-службе компании "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о странах Южной Америки.

По его словам, в настоящее время компания запустила пилотный проект в Чили и Бразилии.

"Мы вышли туда с партнером, у которого очень перспективный взгляд на эти рынки. Запуски (в этих странах - ИФ) только произошли, мы начинаем получать первые результаты – они интересные, очень перспективные. Будем смотреть, как там будет развиваться. И, наверно, в следующем году думать, как там масштабировать", - сказал глава компании. Третью страну, которую рассматривает компания в этом регионе, он не назвал.

В настоящее время за пределами РФ сервис работает в Белоруссии и Казахстане.

Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") – разработчик технологических решений для микромобильного транспорта оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане. Парк Whoosh насчитывает 133 тыс. самокатов. По итогам I полугодия количество зарегистрированных аккаунтов в сервисе составило 15,2 млн, увеличившись за год в 1,7 раза. Количество поездок в I полугодии составило 35,8 млн, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В декабре 2022 года компания провела IPO, в ходе которого привлекла 2,1 млрд рублей.