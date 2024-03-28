Whoosh объединяет активы в Латинской Америке в холдинговую структуру

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг", оператор сервиса кикшеринга - красткосрочной аренды электросамокатов - Whoosh, планирует объединить активы в Латинской Америке в отдельную холдинговую структуру, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Чуйко.

По его словам, в настоящее время Whoosh в пилотном режиме работает в трех странах региона - Бразилии, Чили и Перу.

"Мы в процессе построения холдинговой структуры под те страны, чтобы там и риски подуменьшить. Но в целом нам кажется, что они на достаточно низком уровне и сейчас находятся. Это просто, скорее, оптимизация структуры управления и владения этими компаниями", - сказал Чуйко в ходе вебинара на инвестиционном канале Profit в YouTube.

"Я думаю, что для акционеров здесь нет причин для беспокойства (из-за работы компании в этом регионе - ИФ)", - добавил финансовый директор компании Александр Синявский.

Как говорится в отчетности "ВУШ Холдинга" по МСФО, в декабре 2022 года входящее в группу ООО "ВУШ" подписало договоры опциона с владельцем нескольких компаний в Южной Америке, в результате чего группа получила контроль над ними и начала консолидацию их показателей. Опционные соглашения предусматривают, что ООО "ВУШ" имеет право в любой момент без дополнительных условий в течение 11 лет приобрести 100% в каждой из этих компаний за 1 евро.

Уточняется, что приобретение контроля в указанных компаниях не требовало оттока денежных средств или других экономических ресурсов группы. Эти компании были созданы в 2022 году и начали предоставлять услуги кикшеринга во II квартале 2023 года.

Топ-менеджмент позитивно оценивает работу в Латинской Америке.

"У нас очень позитивный взгляд на этот пилот с точки зрения его экономики, с точки зрения рынка в целом, потому что нам кажется, что этот рынок - в целом рынок всей Южной Америки - сопоставим с рынком России и может быть очень большим. Хороший adoption (принятие - ИФ) с точки зрения пользователей относительно продукта. Продукт им нравится, и они его используют. Мы видим схожие показатели с точки зрения оборачиваемости самокатов, схожие с Россией", - сказал Чуйко.

По его словам, средний чек у компании в этих странах более чем на 50% выше, чем в России, стоимость рабочей силы выше российской примерно на 15-20%. Доходность на самокат в указанных странах "сильно интересней", чем в России. "Она похожа на доходность, которую мы имели на старте в России, когда сервис был еще новым", - отметил глава компании. Чуйко добавил, что воровство самокатов в этих странах также есть, но его масштаб примерно такой же, что и в России, и у компании есть отработанная технология борьбы с этим явлением.

"Поэтому экономика (работы компании в Латинской Америке - ИФ) сейчас выглядит сильно лучше (чем в России - ИФ). Надеемся, что она такой и будет оставаться", - отметил глава компании.

Синявский сообщил, что в странах Латинской Америки находится чуть более 4% от общего парка самокатов компании, в этом году эту долю планируется увеличить до 6%.

"Это пока не очень большое число, но перспектива и потенциал этого рынка огромный, и там нет конкуренции. Пока нет большого количества пользователей, они пока привыкали к этому сервису, но привыкание идет очень хорошими темпами. Поэтому, конечно, рассчитываем на это рынок стратегически очень сильно", - сказал финансовый директор "ВУШ Холдинга".