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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

"Акрон" в 2023 году увеличил capex на 23% до $531 млн

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Акрон" в 2023 году увеличил объем капвложений на 23% до $531 млн, говорится в годовом отчете компании.

Почти половина этой суммы ($246 млн) была направлена на строительство Талицкого калийного ГОКа в Пермском крае.

На площадке в Великом Новгороде "Акрон" в прошлом году завершил строительство установки гранулирования карбамида №2 мощностью 700 тыс. тонн в год, а также проект по увеличению мощности агрегата карбамида №6 на 175 тыс. тонн в год.

Стратегия "Акрона" предусматривает увеличение выпуска товарной продукции до 9,5 млн тонн в 2026 году (в 2023 году – 8,4 млн тонн). Основной прирост производства придется на новгородскую площадку, в развитие которой планируется вложить почти $400 млн (данные на конец 2023 года), следует из отчета.

Достройку Талицкого ГОКа с выходом на проектную мощность в 2 млн тонн хлоркалия в год "Акрон" оценивает в $1,2 млрд. Еще $130 млн компания собирается направить на расширение фосфатного ГОКа "Олений ручей".

Проекты группы "Акрон" в стадии реализации на конец 2023 года:

Проект Увеличение выпуска, тыс. т/г Объем инвестиций в завершение проекта, $ млн Статус
Площадка ПАО "Акрон" (Великий Новгород "Акрон"
Увеличение мощности агрегата аммиака N3 230 116 Пуск - 2024 г.
Увеличение мощности агрегата аммиака N2 210 116 Пуск - 2025 г.
Строительство агрегата нитрата кальция N2 135 32 Пуск - 2025 г.
Увеличение мощности агрегатов карбамида N 1-4 355 107 Пуск - 2025 г.
Увеличение мощности производства азофоски 102 25 Пуск - 2026 г.
Площадка ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область)
Техперевооружение. Планомерный рост мощностей производства аммиака, аммиачной селитры и сложных удобрений (NPK) н/д н/д К 2025 г.
ГОК "Олений Ручей" Рост выпуска апатитового концентрата до 1,5 млн т к 2027 г. с последующим достижением 2 млн т 130 Идет постепенное увеличение добычи из подземного рудника
Талицкий ГОК 2 млн т хлоркалия с последующим увеличением до 2,6 млн т 1 200 Пуск - 2026 г., выход на проектную мощность в 2 млн т - 2029 г.

Акрон
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