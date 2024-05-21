"Акрон" в 2023 году увеличил capex на 23% до $531 млн

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Акрон" в 2023 году увеличил объем капвложений на 23% до $531 млн, говорится в годовом отчете компании.

Почти половина этой суммы ($246 млн) была направлена на строительство Талицкого калийного ГОКа в Пермском крае.

На площадке в Великом Новгороде "Акрон" в прошлом году завершил строительство установки гранулирования карбамида №2 мощностью 700 тыс. тонн в год, а также проект по увеличению мощности агрегата карбамида №6 на 175 тыс. тонн в год.

Стратегия "Акрона" предусматривает увеличение выпуска товарной продукции до 9,5 млн тонн в 2026 году (в 2023 году – 8,4 млн тонн). Основной прирост производства придется на новгородскую площадку, в развитие которой планируется вложить почти $400 млн (данные на конец 2023 года), следует из отчета.

Достройку Талицкого ГОКа с выходом на проектную мощность в 2 млн тонн хлоркалия в год "Акрон" оценивает в $1,2 млрд. Еще $130 млн компания собирается направить на расширение фосфатного ГОКа "Олений ручей".

Проекты группы "Акрон" в стадии реализации на конец 2023 года: