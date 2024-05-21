"Акрон" в 2023 году увеличил capex на 23% до $531 млн
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "Акрон" в 2023 году увеличил объем капвложений на 23% до $531 млн, говорится в годовом отчете компании.
Почти половина этой суммы ($246 млн) была направлена на строительство Талицкого калийного ГОКа в Пермском крае.
На площадке в Великом Новгороде "Акрон" в прошлом году завершил строительство установки гранулирования карбамида №2 мощностью 700 тыс. тонн в год, а также проект по увеличению мощности агрегата карбамида №6 на 175 тыс. тонн в год.
Стратегия "Акрона" предусматривает увеличение выпуска товарной продукции до 9,5 млн тонн в 2026 году (в 2023 году – 8,4 млн тонн). Основной прирост производства придется на новгородскую площадку, в развитие которой планируется вложить почти $400 млн (данные на конец 2023 года), следует из отчета.
Достройку Талицкого ГОКа с выходом на проектную мощность в 2 млн тонн хлоркалия в год "Акрон" оценивает в $1,2 млрд. Еще $130 млн компания собирается направить на расширение фосфатного ГОКа "Олений ручей".
Проекты группы "Акрон" в стадии реализации на конец 2023 года:
|Проект
|Увеличение выпуска, тыс. т/г
|Объем инвестиций в завершение проекта, $ млн
|Статус
|Площадка ПАО "Акрон" (Великий Новгород "Акрон"
|Увеличение мощности агрегата аммиака N3
|230
|116
|Пуск - 2024 г.
|Увеличение мощности агрегата аммиака N2
|210
|116
|Пуск - 2025 г.
|Строительство агрегата нитрата кальция N2
|135
|32
|Пуск - 2025 г.
|Увеличение мощности агрегатов карбамида N 1-4
|355
|107
|Пуск - 2025 г.
|Увеличение мощности производства азофоски
|102
|25
|Пуск - 2026 г.
|Площадка ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область)
|Техперевооружение. Планомерный рост мощностей производства аммиака, аммиачной селитры и сложных удобрений (NPK)
|н/д
|н/д
|К 2025 г.
|ГОК "Олений Ручей"
|Рост выпуска апатитового концентрата до 1,5 млн т к 2027 г. с последующим достижением 2 млн т
|130
|Идет постепенное увеличение добычи из подземного рудника
|Талицкий ГОК
|2 млн т хлоркалия с последующим увеличением до 2,6 млн т
|1 200
|Пуск - 2026 г., выход на проектную мощность в 2 млн т - 2029 г.