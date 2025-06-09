Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле составил 2,35 трлн рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-апреле 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 трлн 348,2 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Дефицит консолидированного бюджета в январе-марте 2025 года составлял 1 трлн 289,8 млрд рублей, следовательно, в апреле дефицит составил 1 трлн 58,4 млрд рублей.

Для сравнения: в январе-апреле 2024 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 4 трлн 81,3 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-апреле текущего года составили 24 трлн 392,1 млрд рублей (в январе-апреле 2024 года - 17 трлн 954,0 млрд рублей), расходы - 26 трлн 740,2 млрд рублей (годом ранее - 22 трлн 35,3 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-апреле составил 2 трлн 930,8 млрд рублей при доходах 12 трлн 279,5 млрд рублей, расходах - 15 трлн 210,3 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-апреле исполнены с профицитом 488,5 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 8 трлн 147,3 млрд рублей, расходах - 7 трлн 658,8 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов за первые четыре месяца текущего года исполнены с дефицитом 40,8 млрд рублей. Доходы фондов составили 6 трлн 999,1 млрд рублей, расходы - 7 трлн 39,9 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 134,9 млрд рублей при доходах 1 трлн 289,1 млрд рублей и расходах 1 трлн 154,3 млрд рублей.