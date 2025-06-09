Поиск

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле составил 2,35 трлн рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-апреле 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 трлн 348,2 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Дефицит консолидированного бюджета в январе-марте 2025 года составлял 1 трлн 289,8 млрд рублей, следовательно, в апреле дефицит составил 1 трлн 58,4 млрд рублей.

Для сравнения: в январе-апреле 2024 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 4 трлн 81,3 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-апреле текущего года составили 24 трлн 392,1 млрд рублей (в январе-апреле 2024 года - 17 трлн 954,0 млрд рублей), расходы - 26 трлн 740,2 млрд рублей (годом ранее - 22 трлн 35,3 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-апреле составил 2 трлн 930,8 млрд рублей при доходах 12 трлн 279,5 млрд рублей, расходах - 15 трлн 210,3 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-апреле исполнены с профицитом 488,5 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 8 трлн 147,3 млрд рублей, расходах - 7 трлн 658,8 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов за первые четыре месяца текущего года исполнены с дефицитом 40,8 млрд рублей. Доходы фондов составили 6 трлн 999,1 млрд рублей, расходы - 7 трлн 39,9 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 134,9 млрд рублей при доходах 1 трлн 289,1 млрд рублей и расходах 1 трлн 154,3 млрд рублей.

Федеральное казначейство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Citi улучшил прогноз для S&P 500 на конец года до 6300 пунктов

"Мосбиржа" c 10 июня начнет рассчитывать индекс биткойна

"Мосбиржа" c 10 июня начнет рассчитывать индекс биткойна

Норвежский госфонд призвал к срочной реформе рынков капитала Европы

Самое дорогое жилье Москвы за пять лет подорожало почти в два раза

Самое дорогое жилье Москвы за пять лет подорожало почти в два раза

"Дочка" суверенного фонда Омана стала владельцем 41% акций "Катоки"

Нефть Brent немного подешевела до $66,4 за баррель

Итальянская Eni ликвидировала представительство в России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6522 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2290 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области36 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе418 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });