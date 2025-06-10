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Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,393 трлн рублей, или 1,5% ВВП

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,393 трлн рублей, или 1,5% ВВП
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-мае 2025 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,393 трлн рублей, или 1,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

В январе-апреле 2025 года, по предварительным данным, дефицит составлял 3,225 трлн рублей, или 1,5% ВВП. По информации Федерального казначейства, опубликованной в понедельник, дефицит федерального бюджета за 4 месяца составил 2 трлн 930,8 млрд рублей.

Таким образом, исходя из данных Минфина по исполнению бюджета за январь-апрель, в мае предварительно наблюдался дефицит порядка 168 млрд рублей, исходя из данных казначейства - 462 млрд рублей.

Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако в соответствии с весенними поправками в бюджет, которые рассматриваются в Госдуме, дефицит в 2025 году увеличивается до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Доходы федерального бюджета в январе-мае 2025 года выросли на 3,1% - до 14,732 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 10,492 трлн рублей (рост на 12,3% год к году), несколько превысив плановый уровень. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-мае составил 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Минфин. Поступление НДС за пять месяцев текущего года составило 5,501 трлн рублей (+5,7%).

Траектория поступления ненефтегазовых доходов в январе-мае текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете осенью 2024 года. Поправки к закону о бюджете на 2025 год предусматривают соответствующее повышение прогноза поступления ненефтегазовых доходов, подчеркивает Минфин.

Нефтегазовые доходы в январе-мае текущего года сократились на 14,4% - до 4,240 трлн рублей преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть, а также единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года.

"Поступление нефтегазовых доходов в январе-мае текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - отмечает Минфин.

Ведомство прогнозирует объем недополученных нефтегазовых доходов в 2025 году в размере 447 млрд рублей (на эту сумму будут использованы средства Фонда национального благосостояния, ФНБ).

Объем расходов федерального бюджета в январе-мае 2025 года вырос на 20,7% - до 18,125 трлн рублей. Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась (+11,9% г/г в феврале-мае) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г).

Хроника 03 июня 2024 года – 10 июня 2025 годаБюджет РФ
ФНБ Федеральное казначейство Минфин РФ
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