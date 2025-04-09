Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 3 трлн 805,0 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Дефицит консолидированного бюджета в январе 2025 года составлял 720,6 млрд рублей, следовательно, в феврале дефицит составил 3 трлн 84,4 млрд рублей.

Для сравнения: в январе-феврале 2024 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 412,3 млрд рублей, в январе-феврале 2023 года - 6 трлн 132,6 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-феврале текущего года составили 8 трлн 539,1 млрд рублей (в январе-феврале 2024 года - 9 трлн 648,1 млрд рублей), расходы - 12 трлн 344,1 млрд рублей (годом ранее - 10 трлн 60,4 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-феврале составил 3 трлн 841,0 млрд рублей при доходах 3 трлн 922,6 млрд рублей, расходах - 7 трлн 763,6 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-феврале исполнены с дефицитом 376,8 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 2 трлн 785,5 млрд рублей, расходах - 3 трлн 162,2 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов за первые два месяца текущего года исполнены с профицитом 286,7 млрд рублей. Доходы фондов составили 3 трлн 263,5 млрд рублей, расходы - 2 трлн 976,8 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 126,0 млрд рублей при доходах 629,9 млрд рублей и расходах 503,8 млрд рублей.