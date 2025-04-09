Поиск

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 3 трлн 805,0 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Дефицит консолидированного бюджета в январе 2025 года составлял 720,6 млрд рублей, следовательно, в феврале дефицит составил 3 трлн 84,4 млрд рублей.

Для сравнения: в январе-феврале 2024 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 412,3 млрд рублей, в январе-феврале 2023 года - 6 трлн 132,6 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-феврале текущего года составили 8 трлн 539,1 млрд рублей (в январе-феврале 2024 года - 9 трлн 648,1 млрд рублей), расходы - 12 трлн 344,1 млрд рублей (годом ранее - 10 трлн 60,4 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-феврале составил 3 трлн 841,0 млрд рублей при доходах 3 трлн 922,6 млрд рублей, расходах - 7 трлн 763,6 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-феврале исполнены с дефицитом 376,8 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 2 трлн 785,5 млрд рублей, расходах - 3 трлн 162,2 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов за первые два месяца текущего года исполнены с профицитом 286,7 млрд рублей. Доходы фондов составили 3 трлн 263,5 млрд рублей, расходы - 2 трлн 976,8 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 126,0 млрд рублей при доходах 629,9 млрд рублей и расходах 503,8 млрд рублей.

Федеральное казначейство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 404,5 млрд рублей

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

КТК возобновил отгрузки нефти с ранее остановленного после проверки ВПУ-1

Акции Apple упали на 23% за четыре сессии, Microsoft вновь стала самой дорогой компанией мира

Акции Apple упали на 23% за четыре сессии, Microsoft вновь стала самой дорогой компанией мира

Нефть Brent резко подешевела до $60,2 за баррель

Рынки акций Европы завершили торги ростом на 2,4-2,7% после обвала накануне

Рынки акций Европы завершили торги ростом на 2,4-2,7% после обвала накануне

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Прогноз продаж консолей Switch 2 ухудшен из-за пошлин

Morgan Stanley понизил прогноз роста экономики США в 2025-2026 годах

Morgan Stanley понизил прогноз роста экономики США в 2025-2026 годах
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6158 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне67 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России60 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });