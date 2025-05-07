Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 3,225 трлн руб., или 1,5% ВВП

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2025 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,225 трлн рублей, или 1,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

За первый квартал, по предварительным данным Минфина, дефицит составлял 2,173 трлн рублей, или 1% ВВП. Таким образом, предварительно в апреле наблюдался дефицит порядка 1 трлн рублей.

Минфин связывает такой уровень дефицита с опережающим финансированием расходов в январе, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов. По его мнению, это не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.

Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. Однако в соответствии с весенними поправками в бюджет, которые были поддержаны правительством в конце апреля, дефицит в 2025 году увеличивается до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Доходы федерального бюджета в январе-апреле 2025 года выросли на 5,0% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 12,274 трлн рублей. Ненефтегазовые доходы достигли 8,546 трлн рублей (рост на 13,5% год к году), несколько превысив плановый уровень. Некоторое замедление поступления НДС (+1,3% г/г) связано с ускоренным возмещением налога в первый месяц квартала и не отразится на квартальной динамике поступлений.

Минфин отмечает, что траектория поступления ненефтегазовых доходов в январе-апреле 2025 года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формирует предпосылки для значимого превышения их динамики, заложенной при формировании закона о бюджете. Весенние поправки к закону предусматривают соответствующее повышение прогноза поступления ненефтегазовых доходов.

Нефтегазовые доходы в январе-апреле 2025 года составили 3,727 трлн рублей, что меньше показателей аналогичного периода 2024 года на 10,3% в основном из-за снижения средней цены на нефть, а также единовременного поступления доплаты по НДПИ на нефть в феврале 2024 года.

"Поступление нефтегазовых доходов в январе-апреле текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры", - отмечает Минфин.

Ведомство прогнозирует объем недополученных нефтегазовых доходов в 2025 году в размере 447 млрд рублей (на эту сумму будут использованы средства Фонда национального благосостояния, ФНБ).

Расходы федерального бюджета в январе-апреле 2025 года составили 15,499 трлн рублей, что выше уровня аналогичного периода 2024 года на 20,8%. Динамика исполнения расходов замедлилась (+10,2% г/г в феврале-апреле; +12,1% г/г в апреле) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), подчеркивает Минфин.

Законом о бюджете на текущий год доходы были запланированы в размере 40 трлн 296,1 млрд рублей, расходы - 41 трлн 469,5 млрд рублей. Весенние поправки предусматривают доходы бюджета в 2025 году на уровне 38,506 трлн рублей, расходы - 42,298 трлн рублей.