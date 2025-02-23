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В Москве беспилотный трамвай начнет регулярные поездки на маршруте осенью

В Москве беспилотный трамвай начнет регулярные поездки на маршруте осенью
Фото: Агентство "Москва"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Регулярные поездки на первом в России беспилотном трамвае с пассажирами на маршруте планируется запустить в Москве осенью, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Столичная технология, которая принадлежит правительству Москвы, во время испытаний показывает свою надежность, точность и безопасность для всех участников дорожного движения", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в телеграм-канале департамента.

По его словам, в рамках третьего, финального этапа запуска инновационного транспорта вагон будет курсировать в полностью беспилотном режиме по маршруту №10 в Строгине.

В кабине или салоне будет находиться сотрудник департамента, это необходимо для визуального наблюдения за движением и выполнения других задач.

Ранее столичный беспилотный трамвай на базе модели "Львенок-Москва" успешно завершил первый этап, а сейчас не менее успешно проходит второй, напомнил заммэра.

Москва Максим Ликсутов Строгино
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