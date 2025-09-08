Uber и китайская Momenta планируют испытания беспилотных автомобилей в Мюнхене

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies и китайская компания Momenta объявили о планах провести испытания беспилотных автомобилей в Мюнхене (Германия) в 2026 году.

"Это сотрудничество позволит интегрировать передовую технологию автономного вождения Momenta на базе искусственного интеллекта в глобальную платформу Uber, что даст возможность предоставлять безопасные, масштабируемые и эффективные услуги роботакси в Европе и за ее пределами", - сообщается в пресс-релизе компаний.

В мае 2025 года Uber и Momenta подписали стратегическое соглашение по внедрению беспилотных автомобилей на международных рынках за пределами США и Китая. Тогда же было объявлено, что первые тесты пройдут в Европе в начале 2026 года.

"Германия более века формировала мировую автомобильную промышленность, и теперь Мюнхен поможет формировать будущее с помощью беспилотных автомобилей", - заявил главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи.

Momenta уже является партнером таких германских автомобильных компаний, как Mercedes-Benz и BMW. Система помощи водителю китайской компании уже установлена более чем на 400 тысяч автомобилей. Кроме того, Momenta запустила службу роботакси в Шанхае и планирует к концу этого года её коммерческое внедрение без водителей-операторов в автомобиле.

Капитализация Uber с начала 2025 года года подскочила в 1,5 раза (до $190 млрд).