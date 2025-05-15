Поиск

В метро Москвы эксперимент по беспилотному движению поездов завершится в 2026 году

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы рассчитывают, что в 2026 году состоится финальный этап пилотного проекта по организации беспилотного движения в метрополитене, сообщил Первому каналу заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В этом году на базе поезда "Москва-2020" мы начнем такой первый этап пилотного проекта по переводу поездов московского метрополитена в беспилотный режим. Это тестовые заезды без пассажиров. И цель такая: поезд едет, сам останавливается, сам открывает двери, потом их закрывает, контролирует, что никакая дверь никого не зажмет. И, соответственно, будет отправляться дальше", - сказал он.

"Постепенно набор функций, которые обрабатывает сам искусственный интеллект, будет расти. И к концу 2026 года мы рассчитываем, что уже подойдем к такому финальному этапу испытаний", - добавил чиновник.

21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый беспилотный поезд могут запустить на Большой кольцевой линии уже в 2025 году.

На первом стартовом этапе беспилотный поезд столичного метрополитена будет выходить на линию с машинистом и без пассажиров, только в ночное время, рассказывал ранее Ликсутов.

Для организации беспилотного движения на БКЛ создадут технологическую сеть пятого поколения (5G), это позволит обеспечить надежную и сверхбыструю связь для взаимодействия с инфраструктурой.

БКЛ Максим Ликсутов Москва Сергей Собянин Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Музее русского импрессионизма пройдет выставка "Русские дикие"

Столичных автомобилистов предупредили о дожде

Столичных автомобилистов предупредили о дожде

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Водителям в Москве рекомендовали с утра 12 мая не выезжать на дороги на летней резине

Водителям в Москве рекомендовали с утра 12 мая не выезжать на дороги на летней резине

Песков заявил, что Украина пыталась сорвать майские праздники в Москве

Песков заявил, что Украина пыталась сорвать майские праздники в Москве

В центре Москвы открывается движение после Парада Победы

Росавиация сообщила о стабилизации обстановки в аэропортах московского региона

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Погода в Москве в День Победы будет холодной

Кремлевскую набережную и ряд улиц в центре закроют для движения утром 9 мая

Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6371 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана72 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });