В метро Москвы эксперимент по беспилотному движению поездов завершится в 2026 году

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы рассчитывают, что в 2026 году состоится финальный этап пилотного проекта по организации беспилотного движения в метрополитене, сообщил Первому каналу заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В этом году на базе поезда "Москва-2020" мы начнем такой первый этап пилотного проекта по переводу поездов московского метрополитена в беспилотный режим. Это тестовые заезды без пассажиров. И цель такая: поезд едет, сам останавливается, сам открывает двери, потом их закрывает, контролирует, что никакая дверь никого не зажмет. И, соответственно, будет отправляться дальше", - сказал он.

"Постепенно набор функций, которые обрабатывает сам искусственный интеллект, будет расти. И к концу 2026 года мы рассчитываем, что уже подойдем к такому финальному этапу испытаний", - добавил чиновник.

21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый беспилотный поезд могут запустить на Большой кольцевой линии уже в 2025 году.

На первом стартовом этапе беспилотный поезд столичного метрополитена будет выходить на линию с машинистом и без пассажиров, только в ночное время, рассказывал ранее Ликсутов.

Для организации беспилотного движения на БКЛ создадут технологическую сеть пятого поколения (5G), это позволит обеспечить надежную и сверхбыструю связь для взаимодействия с инфраструктурой.