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В ЕК считают, что сочетание санкций ЕС и США может нанести ощутимый ущерб России

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Согласованное применение санкций ЕС и санкций, которые готовятся в Сенате США, могло бы иметь наиболее существенные последствия для экономики РФ, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

Она прокомментировала во вторник на брифинге в Брюсселе состоявшуюся в Берлине 2 июня встречу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), которые обсуждали координацию ЕС и США по санкциям в отношении России.

"Они обсуждали их соответствующие взгляды на то, что касается санкций, которые надлежит ввести в отношении России. Европейский союз разрабатывает 18-й пакет санкций. И сенатор Грэм изложил, каковы были его намерения", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, замысел сторон в том, чтобы скоординировать, насколько это возможно, санкционное давление ЕС и США на Россию, чтобы добиться "реального прекращения огня".

Пинью, отвечая на вопрос об американском проекте применения таможенных пошлин в 500%, объяснила, что речь идет о вторичных санкциях в отношении "любой страны, которая будет импортировать российское углеводородное топливо".

Она добавила, ссылаясь на высказывания Грэма, что он допускает освобождение от таких пошлин тех стран, которые продемонстрируют готовность "оказать надежную поддержку Украине".

"Мы предусматриваем тарифный потолок (на нефть из РФ - ИФ), предлагаем санкции против Nord Stream 1 и Nord Stream 2 и российского теневого флота, который в настоящее время транспортирует углеводороды из России", - напомнила Пинью.

Представитель ЕК сказала, что в Еврокомиссии полагают, - и к такому заключению пришли фон дер Ляйен и Грэм - что "сочетание этих двух пакетов может оказать значительное влияние" на экономику РФ.

"Идея, действительно, в том, чтобы нанести России жесткий удар. (...) Мы работаем ради такой цели, продолжая готовить эти пакеты санкций", - резюмировала Пинью.

ЕК ЕС США
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