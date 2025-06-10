ЕК предложила внести 70 судов, перевозящих нефть из РФ, в 18-й пакет санкций

Кроме того, в Брюсселе хотят отключить еще 22 банка от SWIFT

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия, как ожидается, предложит добавить десятки судов, которые занимаются перевозкой нефти из России, в 18-й пакет санкций в отношении РФ, сообщает издание The Guardian со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ ЕС.

Отмечается, что предлагается включить еще 70 судов в черный список. Таким образом, как подсчитала газета, общее число подобных транспортных средств под санкциями превысит 400.

Согласно информации издания, Евросоюз намерен добиваться ограничений в отношении 22 банков: их предлагается отключить от системы SWIFT.

Кроме того, по данным The Guardian, впервые за время введения антироссийских ограничительных мер Еврокомиссия нацелена на санкции против гражданина Индии, капитана танкера, который, по информации ЕС, занимается перевозкой нефти из России.

Ранее сообщалось, что ЕК позже во вторник представит предложения по 18-му пакету санкций против РФ. По данным собеседников издания The Financial Times, в него войдет снижение "потолка" цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также "запрет на использование российской энергетической инфраструктуры, в том числе двух газопроводов "Северный поток".