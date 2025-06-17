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Формулу акциза на сталь в РФ планируется скорректировать с января 2026 года

Формулу акциза на сталь в РФ планируется скорректировать с января 2026 года
Фото: Александр Коркка/РИА Новости

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ведомства РФ продолжают работу над корректировкой формулы расчета акциза на сталь, новое пороговое значение планируется ввести с января 2026 года.

"Уже в работе находятся изменения в Налоговый кодекс по индексации с 1 января 2026 года отсечки цен на сляб, ниже которой акциз на жидкую сталь не уплачивается, сейчас параметры этой корректировки прорабатываются", - сказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов "Интерфаксу".

"Текущий уровень курса нацвалюты, к сожалению, является фактически заградительным для экспортеров. В этой ситуации мы считаем правильным работать над оптимизацией фискальной нагрузки на металлургическую отрасль и сокращением регуляторных издержек", - добавил он.

О том, что правительство РФ может ввести автоматическую корректировку параметров расчета акциза на сталь с учетом сырьевой и несырьевой составляющих, в Минпромторге говорили еще весной этого года.

В министерстве не раз отмечали, что поддерживают корректировку порога акциза на жидкую сталь, который на данный момент составляет 30 тыс. рублей.

Такой уровень отсечки установлен для вертикально интегрированных сталепроизводителей в конце 2022 года. Согласно утвержденной формуле, акциз обнуляется при условии, что значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный м‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​есяц курса доллара США к рублю, оказалось меньше 30 тыс. рублей. В 2024 году пороговое значение для расчета акциза, как и с начала этого года, держалось выше этой отметки.

В конце прошлого года источники рассказывали "Интерфаксу", что металлурги хотят поднять порог цены на сляб, при превышении которого будет взиматься акциз на сталь, до 60 тыс. рублей с текущих 30 тыс. рублей. Президент "Русской стали" Алексей Сентюрин в январе этого года заявлял, что ассоциация предоставила расчеты, согласно которым минимальная планка для нулевого акциза на сталь должна быть повышена хотя бы до 54 тыс. рублей.

Против корректировки акциза систематически выступает Минфин РФ. В конце февраля замминистра финансов Алексей Сазанов подтвердил эту позицию, заявив, что "бюджет на три года сформирован, потенциала для снижения доходной базы нет, бюджет и так дефицитный".

У электрометаллургов формула иная: она рассчитывается как ставка 0,3 от разницы между средней экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на условиях поставки FOB в портах ЮФО, и ценой продажи стального лома в УФО, а также половины расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных для производства металлургических продуктов. Спред между стоимостью заготовки и ценами на лом, при котором действует акциз, составляет 12 500 руб. В апреле электрометаллурги акциз не уплачивали.

Алексей Сазанов Антон Алиханов Минфин РФ Минпромторг РФ
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