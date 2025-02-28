Позиция Минфина по корректировке акциза на сталь не изменилась

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов продолжает выступать против корректировки расчета акциза на жидкую сталь, которую предлагают металлурги и поддерживает Минпромторг.

"Она (позиция - ИФ) не изменилась. Бюджет на три года сформирован, потенциала для снижения доходной базы нет, бюджет и так дефицитный", - заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

В январе замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев заявил, что ведомство будет настаивать на корректировке расчета акциза на сталь.

"Мы, безусловно, будем настаивать и в правительстве, и, надеюсь, нас поддержат на площадке Федерального собрания, в части корректировки порогового значения акциза на жидкую сталь, - говорил он в Совете Федерации. - В первую очередь мы говорим не об отмене. Но мы говорим: когда мы вводили акциз и порог был 30 тысяч рублей, ниже которого акциз не платится, мы исходили из тех экономических реалий, которые были в тот момент (...)".

Президент "Русской стали" Алексей Сентюрин заявлял тогда, что ассоциация предоставила расчеты, согласно которым минимальная планка для нулевого акциза на сталь должна быть повышена до 54 тысячи рублей.

В конце прошлого года источники рассказывали "Интерфаксу", что металлурги хотят поднять порог цены на сляб, при превышении которого будет взиматься акциз на сталь, до 60 тысяч рублей с текущих 30 тысяч рублей.

Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, утвержденной в конце 2022 года, акциз обнуляется при условии, что значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, оказалось меньше 30 тысяч рублей. В 2024 году пороговое значение для расчета акциза держалось на отметке выше 30 тысяч рублей.