В РФ прорабатывают формулу автоматической корректировки порога акциза на сталь

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ может ввести автоматическую корректировку параметров расчета акциза на жидкую сталь с учетом сырьевой и несырьевой составляющих. Как сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге РФ, соответствующая формула сейчас прорабатывается ведомствами.

"Конкретные предложения сейчас находятся в стадии обсуждения. Сейчас речь идет о разработке формулы автоматической корректировки показателя, основанной на индексации многих параметров как сырьевой, так и несырьевой составляющих, с участием всех профильных ведомств", - сказали в пресс-службе министерства.

В Минпромторге отметили, что, "как и ранее, поддерживают корректировку порога акциза на жидкую сталь, который сейчас составляет 30 тыс. рублей".

Такой уровень отсечки установлен для вертикально интегрированных сталепроизводителей в конце 2022 года. Согласно утвержденной формуле, акциз обнуляется при условии, что значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, оказалось меньше 30 тыс. рублей. В 2024 году пороговое значение для расчета акциза держалось выше этой отметки.

В конце прошлого года источники рассказывали "Интерфаксу", что металлурги хотят поднять порог цены на сляб, при превышении которого будет взиматься акциз на сталь, до 60 тыс. рублей с текущих 30 тыс. рублей. Президент "Русской стали" Алексей Сентюрин в январе этого года заявлял, что ассоциация предоставила расчеты, согласно которым минимальная планка для нулевого акциза на сталь должна быть повышена хотя бы до 54 тыс. рублей.

Против корректировки акциза систематически выступает Минфин РФ. В конце февраля замминистра финансов Алексей Сазанов подтвердил эту позицию, заявив, что "бюджет на три года сформирован, потенциала для снижения доходной базы нет, бюджет и так дефицитный".

Вместе с тем, источники "Интерфакса" сообщали, что в конце февраля на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака в рамках работы подкомиссии по устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики было решено вернуться к проработке вопроса о возможной корректировке формулы расчета акциза на жидкую сталь.