Экономическая модель СМП включит два этапа развития до 2040 года

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Финансово-экономическая модель Северного морского пути (СМП) будет включать два этапа развития до 2040 года и станет базой для Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал специальный представитель госкорпорации "Росатом" по Арктике, заместитель председателя Госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов.

Он отметил, что в рамках поручений президента РФ Владимира Путина, подписанных по итогам Арктического форума в Мурманске, принято решение об изменении концепции дальнейшего развития Севморпути. Ранее обсуждалась идея расширения СМП до так называемого Большого Севморпути, теперь этот масштабный проект приобрел название "Трансарктический транспортный коридор" и включает маршрут Санкт-Петербург - Калининград - Мурманск - Архангельск - Владивосток.

"В прошлом году правительство поддержало переход от федерального проекта "Развитие СМП" к федеральному проекту "Развитие Большого СМП", который предполагал развитие инфраструктуры морского коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока. Сегодня президент поставил задачу по комплексному развитию Трансарктического транспортного коридора. По своей географии ТТК является синонимом Большого СМП, но при этом имеет другую стратегическую идеологию", - сказал Панов.

По его словам, в рамках ТТК развитие инфраструктуры становится одним из элементов комплексной задачи в Арктике. Базой ТТК станет СМП, который выступит инфраструктурным заделом ТТК. Сейчас готовится финансово-экономическая и организационная модель СМП. "Первым этапом финансово-экономической модели станет развитие СМП до 2030-32 гг., здесь все основные направления уже понятны и их можно посчитать. Второй этап предполагает перспективы до 2040 года, в этот период будет сформирована концепция караванной модели судоходства по расписанию с учетом появления восточной группировки ледоколов. Финансово-экономическая модель СМП находится в высокой степени готовности, ее разработку курирует "Росатом", - сказал Панов.

Отдельно будет разработана финансово-экономическая модель ТТК. В отличие от СМП она включит развитие портовой, перевалочной и подвозной инфраструктуры, находящейся за пределами СМП. В первую очередь - это порты Мурманска и Архангельска, железные и автомобильные магистрали, идущие к ним. Кроме того, есть точки развития на Дальнем Востоке - в Приморье, на Сахалине, на Камчатке. "Конечно же, статистически к ТТК мы будем относить грузы, только проходящие по СМП. Если судно вышло из Санкт-Петербурга и ушло в Индию через Суэц, то к ТТК это не будет иметь никакого отношения. Для нас ориентир грузопотока по СМП остается основным. Нет задачи переходить на какое-то другое измерение грузопотока", - добавил он.

Отвечая на вопрос, кто может выступить инфраструктурным оператором ТТК, Панов сказал, что этот вопрос обсуждается, итоговое решение за правительством.

"Законодательно в зону ответственности Росатома входит 3 тыс. морских миль СМП - от Карских ворот до Берингова пролива. В идеале, судоходство на всем протяжении ТТК должно иметь общие условия, чтобы все интересанты могли понимать правила игры. Например, китайские компании за пару лет откатали пилотные рейсы, оценили ситуацию и приняли решение увеличить число рейсов по СМП между китайскими и российскими портами в период летне-осенней навигации. Возможность перевозить грузы из Азии в Европу более коротким арктическим путем оценивают другие зарубежные компании. И нужно понимать, что организация всей работы на маршруте черед одного оператора может оказаться дополнительным преимуществом ТТК", - добавил представитель "Росатома".

Границы СМП определены Кодексом торгового мореплавания: от архипелага Новая Земля на западе до мыса Дежнева на Чукотке. Грузопоток на Севморпути имеет три вида. В первый входит отгрузка из Обской Губы и Енисейского залива. Второй включает каботажные грузы, необходимые для снабжения инвестпроектов в Арктике, а также северный завоз. Третий вид груза - транзит, к которому относятся суда с портами загрузки и отгрузки за пределами Севморпути.

"Росатом" с 2018 года является инфраструктурным оператором Севморпути и отвечает за организацию судоходства, строительство инфраструктурных объектов, навигационно-гидрографическое обеспечение и систему безопасности мореплавания в тяжелых арктических условиях.

Как сообщалось, представители власти РФ называют СМП новой международной транспортной альтернативой, подчеркивая, что Севморпуть на 30% короче маршрута из Европы в Азию через Суэцкий канал.