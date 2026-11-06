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"Циан" отметил, что оферта "Т-Технологий" не означает заключения сделки

"Т-Технологии" объявили о готовности купить 100% акций "Циана"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Объявленная "Т-Технологиями" оферта на приобретение до 100% МКПАО "Циан" пока является высказанным публично намерением, но сама по себе не означает заключения сделки.

"Инициатива "Т-Технологий" - один из возможных механизмов покупки компании, который сам по себе не означает заключения сделки. Пока это намерение одной из сторон, высказанное публично. Официального предложения от "Т-Технологий" в компанию еще не поступало. Никаких решений не принято", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Циан".

Совет директоров и акционеры компании рассмотрят предложение в отведенные сроки, сразу после его официального получения.

МКПАО "Т-Технологии" 6 ноября объявила, что представила в Банк России добровольное предложение акционерам "Циана" о покупке их акций. Оферта предусматривает покупку до 100% акций "Циана" по цене 993,05 рубля за бумагу (премия в размере 29,3% к рыночным котировкам на дату закрытия основных торгов 5 ноября).

"Добровольное предложение "Т-Технологий" предполагает приобретение как минимум 50% размещенных обыкновенных акций МКПАО "Циан", - отмечается в сообщении.

После рассмотрения добровольного предложения "Т-Технологий" Банком России оно будет направлено в "Циан". Акционеры "Циана" получат оферту после того, как совет директоров компании примет рекомендации в ее отношении.

В "Т-Технологиях" рассчитывают закрыть сделку в I квартале 2027 года, после прохождения всех необходимых процедур и получения согласований.

"Мы считаем премию к рыночной цене "Циана" обоснованной с учетом ускоряющегося роста выручки и высокой рентабельности бизнеса, а также перспектив синергий в рамках дальнейшей совместной работы. В случае закрытия сделки "Циан" продолжит самостоятельную работу в рамках общей стратегии развития группы "Т-Технологии" в сегменте недвижимости. Компания сохранит бренд и будет развивать бизнес как открытую для партнерств платформу под управлением текущей команды", - заявил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.

"Публичное заявление "Т-Технологий" о намерении сделать акционерам компании предложение о приобретении до 100% акций "Циана" с существенной премией к текущей рыночной стоимости - это признание лидерства на рынке, высокой ценности и технологичности нашей платформы", - отметили в пресс-службе "Циан".

Согласно отчету за 6 месяцев 2026 года, основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков через подконтрольные организации является владельцем 37,5% МКПАО "Циан". Еще 8,14% у LBVF Investments Ltd основателя "Циана" Дмитрия Демина, 7% - у MM Asia Invest Ltd экс-главы проекта Максима Мельникова. В свободном обращении находятся 40% акций "Циана".

Основным акционером "Т-Технологий" с долей 41,4% является "Интеррос" Владимира Потанина.

Банк России Интеррос Станислав Близнюк Циан Т-Технологии
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