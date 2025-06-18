Поиск

Спутники зафиксировали разрушения на ракетной базе на северо-западе Ирана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Израильские удары смогли сильно повредить постройки на территории ракетной базы на северо-западе Ирана у Тебриза, сообщает в среду CNN со ссылкой на данные спутниковых снимков от компании Maxar Technologies.

По информации телеканала, снимки за 17 июня показывают, что удары разрушили до основания наземные хранилища ракет, а на дорогах на территории базы появились крупные кратеры. Повреждения также получили туннели для транспорта, ведущие под землю.

Кроме того, в международном аэропорту Мешхеда на северо-востоке Ирана израильтянам удалось уничтожить иранский самолет-топливозаправщик.

В свою очередь издание The Times of Israel сообщало, что утром в среду ВВС Израиля атаковали примерно 40 целей на западе Ирана, включая нацеленные на израильскую территорию ракеты, места складирования ракет, живую силу неприятеля. В налетах участвовали 25 израильских истребителей.

Хроника 13 – 18 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В "Домодедово" заявили, что долг перед ФНС носил технический характер и уже погашен

ПМЭФ-2025

"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut

"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut

Иран нарастил экспорт нефти на 44% после удара Израиля

Нефть Brent слабо дешевеет и торгуется у $76,3 за баррель

ПМЭФ-2025

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана218 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6575 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });