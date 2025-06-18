Спутники зафиксировали разрушения на ракетной базе на северо-западе Ирана

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Израильские удары смогли сильно повредить постройки на территории ракетной базы на северо-западе Ирана у Тебриза, сообщает в среду CNN со ссылкой на данные спутниковых снимков от компании Maxar Technologies.

По информации телеканала, снимки за 17 июня показывают, что удары разрушили до основания наземные хранилища ракет, а на дорогах на территории базы появились крупные кратеры. Повреждения также получили туннели для транспорта, ведущие под землю.

Кроме того, в международном аэропорту Мешхеда на северо-востоке Ирана израильтянам удалось уничтожить иранский самолет-топливозаправщик.

В свою очередь издание The Times of Israel сообщало, что утром в среду ВВС Израиля атаковали примерно 40 целей на западе Ирана, включая нацеленные на израильскую территорию ракеты, места складирования ракет, живую силу неприятеля. В налетах участвовали 25 израильских истребителей.