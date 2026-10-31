Поиск

Кабмин РФ продлил до 31 января 2027 г. запрет на экспорт дизтоплива для производителей

Кабмин РФ продлил до 31 января 2027 г. запрет на экспорт дизтоплива для производителей
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз из страны дизтоплива производителями до 31 января 2027 года, сообщила пресс-служба правительства.

"Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 января 2027 года включительно. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", - говорится в сообщении пресс-службы.

Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. При этом для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение было введено до 31 октября 2026 года.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал журналистам, что РФ планирует продлить запрет на экспорт дизеля до конца января - с исключениями. "Да, сейчас готовится распоряжение правительства о продлении запрета на поставки дизеля до конца января следующего года. То есть фактически на три месяца. При этом, как и ранее, будут сделаны отдельные исключения по поставкам на мировые рынки. И мы планируем, что в ноябре этот объем составит примерно 2,15 млн тонн", - говорил он.

Новак напомнил, что в октябре экспорт ДТ из РФ на мировые рынки составлял 510 тыс. тонн. На начало следующего года все будет зависеть от текущей ситуации, добавлял вице-премьер.

Отвечая на вопрос, будет ли доставлено дизтопливо в США, Новак говорил: "Дизель идет в Америку в соответствии с контрактными условиями. Как записано в контракте, так и будет сделано".

Как сообщалось, в ходе телефонных переговоров 9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали поставки дизельного топлива из РФ на американский и международные рынки. По итогам этого разговора OFAC США по указанию Трампа незамедлительно выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. На следующий день правительство РФ сообщило, что запрет на экспорт дизтоплива из РФ частично снят, решение вступило в силу 10 октября.

По словам Новака, три танкера с дизтопливом из России направились в сторону восточного побережья США 23 октября, четвертый - 28 октября. Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов "Роснефти".

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин РФ продлил до 31 января 2027 г. запрет на экспорт дизтоплива для производителей

 Кабмин РФ продлил до 31 января 2027 г. запрет на экспорт дизтоплива для производителей

Григоренко покинул набсовет ВТБ, сложил полномочия председателя

В Binance заявили, что компания после хакерской атаки работает со следователями

Банки РФ в январе-сентябре увеличили выдачу ипотечных кредитов на 35% до 3,58 трлн рублей

 Банки РФ в январе-сентябре увеличили выдачу ипотечных кредитов на 35% до 3,58 трлн рублей

Новак будет курировать платформенную экономику, денежную политику, атом

 Новак будет курировать платформенную экономику, денежную политику, атом

РФ планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями до конца января

 РФ планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями до конца января

Нефть Brent подорожала почти до $118 за баррель

Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-29 гг.

 Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-29 гг.

Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

 Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

Криптобиржа KuCoin запретила операции пользователям из России и Белоруссии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4022 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12700 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов