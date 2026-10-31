Кабмин РФ продлил до 31 января 2027 г. запрет на экспорт дизтоплива для производителей

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз из страны дизтоплива производителями до 31 января 2027 года, сообщила пресс-служба правительства.

"Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 января 2027 года включительно. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", - говорится в сообщении пресс-службы.

Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. При этом для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение было введено до 31 октября 2026 года.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал журналистам, что РФ планирует продлить запрет на экспорт дизеля до конца января - с исключениями. "Да, сейчас готовится распоряжение правительства о продлении запрета на поставки дизеля до конца января следующего года. То есть фактически на три месяца. При этом, как и ранее, будут сделаны отдельные исключения по поставкам на мировые рынки. И мы планируем, что в ноябре этот объем составит примерно 2,15 млн тонн", - говорил он.

Новак напомнил, что в октябре экспорт ДТ из РФ на мировые рынки составлял 510 тыс. тонн. На начало следующего года все будет зависеть от текущей ситуации, добавлял вице-премьер.

Отвечая на вопрос, будет ли доставлено дизтопливо в США, Новак говорил: "Дизель идет в Америку в соответствии с контрактными условиями. Как записано в контракте, так и будет сделано".

Как сообщалось, в ходе телефонных переговоров 9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали поставки дизельного топлива из РФ на американский и международные рынки. По итогам этого разговора OFAC США по указанию Трампа незамедлительно выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. На следующий день правительство РФ сообщило, что запрет на экспорт дизтоплива из РФ частично снят, решение вступило в силу 10 октября.

По словам Новака, три танкера с дизтопливом из России направились в сторону восточного побережья США 23 октября, четвертый - 28 октября. Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов "Роснефти".