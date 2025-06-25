Китай в январе-мае в 13 раз увеличил поставки картофеля в РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Китай в январе-мае этого года экспортировал в РФ картофеля на $36,8 млн, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года (на $2,9 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В мае этого года поставки выросли до $14,6 млн с $1,9 млн годом ранее. Они были выше и апрельского показателя в $11,2 млн.

В результате по итогам пяти месяцев этого года РФ поднялась с шестого на второе место среди основных покупателей китайского картофеля, уступив только Киргизии (на $94 млн).

Как сообщалось, РФ в 2024 году снизила производство картофеля почти на 12%, до 17,83 млн тонн с 20,241 млн тонн в 2023 году. В том числе урожай в сельхозорганизациях сократился до 4,351 млн тонн с 5,226 млн тонн, у фермеров и индивидуальных предпринимателей - до 2,951 млн тонн с 3,399 млн тонн соответственно.

В результате цены на картофель резко выросли и длительное время лидировали по темпам повышения на рынке плодоовощной продукции. По данным Росстата, с начала года к 18 июня картофель подорожал почти в 1,6 раза. Но в посление недели цены на него снижаются.

Для стабилизации ценовой ситуации было принято решение о введении квоты на беспошлинный ввоз 150 тыс. тонн картофеля до 31 июля 2025 года. Затем ее объем был увеличен до 300 тыс. тонн.

По данным Минсельхоза, в этом году площади под картофелем планируется расширить до 286,3 тыс. га с 281,3 тыс. га в прошлом году.