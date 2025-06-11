Картошка на прошлой неделе подешевела впервые с октября 2024 года

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В России с 3 по 9 июня цены на картофель снизились на 0,02%, это произошло впервые с начала октября 2024 года, следует из данных Росстата.

На другие овощи снижение цен было более существенным. Так, капуста подешевела на 5,4% (на 4,3% неделей ранее), помидоры - на 2,6% (на 4,3%), лук - на 2,1% (на 1,7%), огурцы - на 1,3% (на 4,7%), бананы - на 1,1% (на 1,9%).

В то же время цены на морковь выросли на 2,8% (на 4,6%), свеклу - также на 2,8% (на 3%), яблоки - на 1,4% (на 1,5%).

В целом ц‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ены на плодоовощную продукцию на минувшей неделе снизились на 0,6% после уменьшения на 1% на предыдущей неделе.

По данным Росстата, лидерство по росту цен с начала года сохраняет свекла, подорожавшая в 1,65 раза. За нею следует картофель - почти в 1,6 раза. Цены на капусту выросли на 47,4%, морковь - на 43,7%, лук - на 38,5%, яблоки - на 17,3%, бананы - на 0,01%.

В то же время цены на помидоры были ниже на 17,4%, на огурцы - на 49,8%.

В 2024 году фрукты овощи подорожали в стране на 22,1%.