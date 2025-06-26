Путин ожидает ускорения регионализации платежных систем в случае конфискации активов РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Конфискация "замороженных" российских золотовалютных резервов, если она произойдет, послужит толчком для ускорения развития в мире альтернативных платежных каналов. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, выступая в четверг на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.

"Все мы хорошо знаем, это не секрет, что значительный объем наших золотовалютных резервов российских заморожены в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем, безусловно, ускорится и приобретет, без всяких сомнений, необратимый характер", - сказал он.

Президент отметил, что это в целом полезно для мировой экономики. "Может быть, за это стоит и заплатить? Но, кстати говоря, я сейчас подумал - все-таки у меня базовое образование юридическое - я сказал, кража наших золотовалютных резервов. Кража - это тайное похищение имущества, а это открытое, это грабеж", - сказал также он.

По словам Путина, РФ и дальше будет укреплять собственные финансовые расчетные инструменты. "Будем делать это во взаимодействии с ЕврАзЭС и другими дружественными государствами, нашими единомышленниками", - отметил он.