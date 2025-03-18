Великобритания и ЕС обсудят конфискацию замороженных российских активов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Великобритания и Евросоюз намерены обсудить, как арестовать замороженные российские активы для увеличения совместных расходов на оборону, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, обсуждения пройдут во время встречи британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми и главы дипломатии ЕС Каи Каллас в Лондоне во вторник.

По словам источников Bloomberg, темой переговоров будут способы обеспечить Европе надлежащее юридическое и финансовое обоснование ареста активов РФ на миллиарды долларов.

Собеседники агентства сообщили, что прогресс достигнут, несмотря на сопротивление некоторых европейских стран, таких как Бельгия и Германия, обеспокоенных тем, что конфискация может нарушить принцип государственного иммунитета и повлиять на курс евро.

Агентство напоминает, что ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили активы российского центрального банка на сумму около $280 млрд в виде ценных бумаг и наличных денег. Посредством санкций, введенных против известных российских физлиц, были заморожены еще активы на сумму около $58 млрд.