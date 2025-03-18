Поиск

Великобритания и ЕС обсудят конфискацию замороженных российских активов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Великобритания и Евросоюз намерены обсудить, как арестовать замороженные российские активы для увеличения совместных расходов на оборону, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В миреНациональное собрание Франции призвало конфисковать замороженные активы РФЧитать подробнее

Как отмечает агентство, обсуждения пройдут во время встречи британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми и главы дипломатии ЕС Каи Каллас в Лондоне во вторник.

По словам источников Bloomberg, темой переговоров будут способы обеспечить Европе надлежащее юридическое и финансовое обоснование ареста активов РФ на миллиарды долларов.

В РоссииКремль пригрозил судебными последствиями в случае передачи активов РФ УкраинеЧитать подробнее

Собеседники агентства сообщили, что прогресс достигнут, несмотря на сопротивление некоторых европейских стран, таких как Бельгия и Германия, обеспокоенных тем, что конфискация может нарушить принцип государственного иммунитета и повлиять на курс евро.

Агентство напоминает, что ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили активы российского центрального банка на сумму около $280 млрд в виде ценных бумаг и наличных денег. Посредством санкций, введенных против известных российских физлиц, были заморожены еще активы на сумму около $58 млрд.

ЕС Кая Каллас Великобритания Дэвид Лэмми Россия активы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль возобновляет боевые действия против ХАМАС

Трамп пообещал во вторник рассекретить документы об убийстве президента Кеннеди

Трамп заявил, что с нетерпением ждет разговора с президентом РФ

Трамп намерен обсудить с Путиным среди прочего судьбу окруженных военных ВСУ

Группировка M23 отказалась от мирных переговоров с властями Демократической Республики Конго

Группировка M23 отказалась от мирных переговоров с властями Демократической Республики Конго

Хорватии интересна покупка российской доли в сербской NIS

Что произошло за день: понедельник, 17 марта

В мире отмечают День святого Патрика

В мире отмечают День святого Патрика

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Таиланд хочет вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов

Таиланд хочет вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6033 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе367 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });