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Власти Франции видят в конфискации активов РФ серьезные риски для экономики

Власти Франции видят в конфискации активов РФ серьезные риски для экономики
Фото: Andrea Savorani Neri/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Руководство Франции не поддерживает конфискацию замороженных российских активов, заявила официальный представитель французского правительства Софи Прима в связи с обсуждением в Национальном собрании усиления поддержки Украины.

"Нет, правительство не поддерживает изъятия российских авуаров", - сказала Прима в среду в эфире радиостанции Sud Radio, добавив, что арест замороженных активов "представляет собой серьезные системные риски".

Представитель правительства особо отметила последствия, которые такое решение может иметь для иностранных инвестиций во Франции и Европе: "Что могут себе представить эти страны, если мы конфискуем российские активы вопреки международному праву?"

Напомнив о недавнем заявлении французского министра обороны Себастьяна Лекорню о военной помощи Украине за счет доходов с замороженных российских активов, Прима отметила, что президент республики Эммануэль Макрон и премьер-министр Франсуа Байру распорядились глубже изучить последствия этого решения с точки зрения системного влияния на экономику.

Лекорню заявил 8 марта, что Франция сможет поставить Киеву артиллерийские снаряды 155 мм, а также планирующие бомбы AASM для украинских Mirage 2000 на сумму 195 млн евро за счет доходов от замороженных активов РФ.

Франция Эммануэль Макрон Украина
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