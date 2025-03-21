Премьер Бельгии видит "акт войны" в инициативе конфискации активов РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер считает, что обсуждаемая в ЕС идея конфискации замороженных российских активов нанесет вред как Бельгии, так и европейским финансовым рынкам.

"Конфисковать замороженные российские авуары было бы равносильно акту войны", - приводит в пятницу слова главы федерального правительства Бельгии газета L'Echo.

Издание сообщает, что накануне на саммите ЕС в Брюсселе де Вевер предложил своим коллегам по Европейскому совету не поднимать на встрече вопрос конфискации замороженных российских активов и "встретил понимание".

"Никто не говорил о замороженных российских авуарах, и я этим очень доволен", - сказал премьер-министр журналистам после завершения саммита.

По его мнению, такой шаг смог бы навредить "Бельгии и, в более широком плане, европейским финансовым рынкам".

"Если вы отбираете у страны 200 млрд евро, то будут последствия", - предупредил де Вевер.

В результате в итоговый документ саммита была включена фраза, что "в соответствии с законодательством ЕС активы России должны оставаться иммобилизованными" до окончания военных действий на Украине и компенсации ей ущерба. Предложение о конфискации в заключения Европейского совета не вошло.

Ранее сообщалось, что страны ЕС, G7 и Австралия заморозили около $280 млрд активов российского Центробанка, хранящихся в виде ценных бумаг и наличных средств, главным образом через бельгийский клиринговый центр Euroclear.

Российские официальные лица неоднократно высказывали резкую критику относительно идеи конфискации замороженных активов РФ, сравнивая этот проект с воровством.