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Brent подешевела до $66,65 за баррель

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются после максимального с 2023 года снижения на прошлой неделе.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Начальник Генштаба иранских вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави в выходные дал понять, что скептически оценивает возможность длительного сохранения режима прекращения огня с Израилем.

Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что может поддержать смягчение санкций в отношении Тегерана, если Иран продемонстрирует мирный настрой.

К 8:20 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,22%) до $66,65 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,11 (0,2%), до $66,8 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,31 (0,47%), до $65,21 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,28 (0,4%), до $65,52 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 12%, WTI - на 11,3%. Падение цен стало максимальным с марта 2023 года.

Внимание трейдеров смещается на очередное заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение о добыче в августе. Оно пройдет 6 июля.

"Восьмерка" стран-добровольцев ОПЕК+ готова рассмотреть на июльском заседании возможность очередного наращивания квот на добычу на 411 тыс. баррелей в сутки, сообщили СМИ со ссылкой на делегатов.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тысяч б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тысяч б/с.

Brent WTI Дональд Трамп Иран Ирак ОПЕК США
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