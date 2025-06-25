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Нефть Brent подорожала до $67,9 за баррель после падения цены накануне

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются после резкого снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $67,91 за баррель, что на $0,77 (1,15%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты упали в цене на $4,34 (6,1%), до $67,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,73 (1,13%), до $65,10 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $4,14 (6%), до $64,37 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном, ослабившего опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.

Опасения однако сохраняются, поскольку ситуация в регионе остается напряженной и обе стороны нарушили перемирие в первые часы его действия, говорится в обзоре ANZ Research.

Кроме того, по информации CNN и The New York Times, ссылающихся на данные разведывательного управления Минобороны США, американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы, а лишь отбросили ее менее чем на шесть месяцев.

"Это создает угрозу нового усиления напряженности в регионе", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует The Wall Street Journal.

Внимание рынка в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который выйдет в 17:30 по московскому времени.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 20 июня, на 4,28 млн баррелей.

нефть
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