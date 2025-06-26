ЦБ РФ продолжит снижать ставку, убедившись в устойчивости замедления инфляции

Пока регулятор видит риски в динамике цен, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), продолжит снижать ставку, убедившись в устойчивости тренда по замедлению инфляции, пока видит в динамике цен риски, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Риски сохраняются внешние, риски сохраняются внутренние. Ситуация непростая, и на ближайших заседаниях мы продолжим оценивать ситуацию в экономике с точки зрения баланса рисков. Будем смотреть, в первую очередь будем анализировать устойчивость тренда замедления инфляции. Замедление инфляции очевидно, этот тренд имеет место быть, сомнений нет, но устойчивость этого тренда - нам еще предстоит в этом убедиться. Убедившись в этом, мы будем готовы снижать ставку, пока здесь мы видим достаточно большие риски", - сообщил Тремасов на Чебоксарском экономическом форуме.

Банк России в июне вопреки ожиданиям большинства участников рынка снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 20% годовых.

"Да, мы снизили ставку на июньском заседании, но мы пока смотрим весьма осторожно на дальнейшую траекторию ключевой ставки", - отметил советник председателя ЦБ.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год (19,5-21,5%) предполагает, что "к концу года ставка может еще на несколько пунктов снизиться", добавил он. "Но только в том случае, если все будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом, если не прилетят какие-то черные лебеди, не произойдут какие-то новые шоки, экономика не столкнется с какими-то новыми шоками. Это то, что всегда непредсказуемо, в прогноз, естественно, закладывать такие события мы не можем. Риски проинфляционные, мы отмечаем, что они по-прежнему весьма высоки", - подчеркнул Тремасов.

Он отметил риски со стороны рынка труда, подчеркнув, отсутствие в мире крупных стран с такой низкой безработицей как в России.

"Безработица 2% - это фактически полное отсутствие свободных рук. Такая ситуация с кадрами толкает рост зарплат вверх. С одной стороны, конечно, мы все рады тому, что наши доходы растут. Но, с другой стороны, любой предприниматель, если он вынужден повышать зарплату на своем предприятии темпами, опережающими рост производительности, такое предприятие рано или поздно загнется. То есть рост зарплат всегда должен соответствовать росту производительности труда, иначе такой бизнес не сможет долго существовать", - заявил советник главы ЦБ.

Рост зарплат, опережающий рост производительности, является мощным проинфляционным фактором, раскручивающим рост цен по всей стране.

"Мы продолжаем оставаться в ситуации с перегретым рынком труда, и это, наверное, один из важных рисков, который заставляет нас весьма аккуратно относиться к текущей ситуации", - подчеркнул Тремасов.

Он также отметил высокие риски со стороны мировой экономики.

"Те торговые войны, которые затеяла новая американская администрация, несут риски замедления глобальной экономики", - сказал он, признав, что пока в глобальной статистике не просматривается сильное влияние этого фактора. Если произойдет новое обострение торговых войн, то это чревато замедлением роста мировой экономики, снижением цен на сырье, что несет проинфляционные риски для России.