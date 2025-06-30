Банк России может в июле уточнить оценку нейтральной ставки

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России в июле может уточнить оценку уровня нейтральной ставки, сейчас она составляет 7,5-8,5%.

"Мы можем ее уточнить", - сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах "Летней школы" Банка России.

"Мы актуализируем наши оценки по нейтральной ставке к каждому июльскому заседанию. По итогам июльского заседания в прогнозе это будет видно", - добавил он.

Фактором уменьшения оценки уровня нейтральной ставки с 7,5-8,5% может стать потенциальное снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле, высказал в апреле мнение советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. Решение об изменении цены отсечения принято не было.

ЦБ в июле 2024 года повысил оценку нейтральной ставки с 6-7% до 7,5-8,5%. Это решение, как объяснял ранее Тремасов, отчасти было связано с переходом к более мягкой бюджетной политике с повышением цены отсечения.