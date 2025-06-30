Сбербанк выплатит дивиденды за 2024 год в размере 34,84 руб./акция

На выплаты будет направлено почти 787 млрд рублей

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры Сбербанка на годовом собрании утвердили дивиденды за 2024 год в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении кредитной организации.

Всего на выплату дивидендов банк направит 786,9 млрд рублей, что составляет 50,6% от чистой прибыли по РСБУ и 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Остальная часть прибыли (768 млрд рублей) останется нераспределённой.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) в 2024 году выросла на 5% - до 1 трлн 554,9 млрд рублей. Банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд рублей.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 18 июля 2025 года.

Акционеры также избрали новый состав наблюдательного совета банка в количестве 14 человек. Банк отмечает, что половину набсовета составляют независимые директора. Персональный состав совета Сбер не раскрыл.

Ранее правительство предложило избрать в наблюдательный совет Сбербанка в качестве представителей РФ заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, вице-премьера Александра Новака, министра финансов Антона Силуанова и его заместителя Владимира Колычева. В прошлом году в списке кандидатов в набсовет Сбербанка от РФ были Орешкин, Силуанов, Колычев и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Таким образом, Новак может сменить в набсовете Сбербанка Чернышенко.

В список кандидатов, помимо Орешкина, Силуанова, Колычева и Новака, включен глава Сбербанка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин, председатель набсовета Московской биржи Сергей Швецов, декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан, ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, президент МФТИ Николай Кудрявцев, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%. Банк к концу 2024 года восстановил коэффициент достаточности капитала группы до 13,3%.

Сбербанк за 2023 год выплатил дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. На выплату дивидендов банк совокупно направил 752,1 млрд рублей (49,9% чистой прибыли по МСФО, или 50,8% чистой прибыли по РСБУ с учетом СПОД).

Уставный капитал Сбербанка состоит из 21 млрд 586 млн 948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 рубля.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.