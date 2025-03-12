Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ с учетом СПОД на 5%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) на 5% - до 1 трлн 554,9 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 480,8 млрд рублей прибыли в 2023 году, следует из годовой отчетности банка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета СПОД на 4,6% - до рекордных 1 трлн 562,4 млрд рублей. Таким образом, события после отчетной даты привели к сокращению прибыли на 7,5 млрд рублей.

Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2024 год в полном объеме (не менее 50% от чистой прибыли), заявил ранее президент - председатель правления банка Герман Греф.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%. Банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд руб. Таким образом, на выплату дивидендов может быть направлено около 790 млрд рублей.

Сбербанк за 2023 год выплатил рекордные дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. На выплату дивидендов банк совокупно направил 752,1 млрд рублей (49,9% чистой прибыли по МСФО, или 50,8% чистой прибыли по РСБУ с учетом СПОД).