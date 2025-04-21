Аналитики не ждут дивидендных сюрпризов от Сбербанка

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2024 год 50% от чистой прибыли, считают аналитики, опрошенные "Интерфаксом".

Банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% до 1 трлн 580,3 млрд руб. Таким образом, на выплату дивидендов может быть направлено около 790 млрд рублей, что составляет 34,98 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию.

Дивиденды на этом уровне прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Выплаты в 35 рублей ждут аналитики "Ренессанс капитала", "БКС Мир инвестиций", "Ингосстрах инвестиций", ФГ "Финам" и "Цифра брокер". Эксперты "Эйлер аналитические технологии" полагают, что Сбербанк выплатит дивиденды в размере 35,4 рубля на акцию.

Планы Сбербанка направить на выплату дивидендов за 2024 год не менее 50% прибыли на прошлой неделе подтвердил президент - председатель правления банка Герман Греф. Он добавил, что этот вопрос должен быть рассмотрен на заседании набсовета кредитной организации до конца апреля.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%. Банк к концу 2024 года восстановил коэффициент достаточности капитала группы до 13,3%.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) в 2024 году выросла на 5% до 1 трлн 554,9 млрд рублей.

Сбербанк за 2023 год выплатил рекордные дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. На выплату дивидендов банк совокупно направил 752,1 млрд рублей (49,9% чистой прибыли по МСФО, или 50,8% чистой прибыли по РСБУ с учетом СПОД).

Уставный капитал Сбербанка состоит из 21 млрд 586 млн 948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 рубля.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.