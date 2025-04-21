Поиск

Аналитики не ждут дивидендных сюрпризов от Сбербанка

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2024 год 50% от чистой прибыли, считают аналитики, опрошенные "Интерфаксом".

Банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% до 1 трлн 580,3 млрд руб. Таким образом, на выплату дивидендов может быть направлено около 790 млрд рублей, что составляет 34,98 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию.

Дивиденды на этом уровне прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Выплаты в 35 рублей ждут аналитики "Ренессанс капитала", "БКС Мир инвестиций", "Ингосстрах инвестиций", ФГ "Финам" и "Цифра брокер". Эксперты "Эйлер аналитические технологии" полагают, что Сбербанк выплатит дивиденды в размере 35,4 рубля на акцию.

Планы Сбербанка направить на выплату дивидендов за 2024 год не менее 50% прибыли на прошлой неделе подтвердил президент - председатель правления банка Герман Греф. Он добавил, что этот вопрос должен быть рассмотрен на заседании набсовета кредитной организации до конца апреля.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%. Банк к концу 2024 года восстановил коэффициент достаточности капитала группы до 13,3%.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) в 2024 году выросла на 5% до 1 трлн 554,9 млрд рублей.

Сбербанк за 2023 год выплатил рекордные дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. На выплату дивидендов банк совокупно направил 752,1 млрд рублей (49,9% чистой прибыли по МСФО, или 50,8% чистой прибыли по РСБУ с учетом СПОД).

Уставный капитал Сбербанка состоит из 21 млрд 586 млн 948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 рубля.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп потребовал от "неудачника" Пауэлла немедленно снизить ставки ФРС

Трамп потребовал от "неудачника" Пауэлла немедленно снизить ставки ФРС

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Цена золота достигла $3385 за унцию, обновив рекорд

Цена золота достигла $3385 за унцию, обновив рекорд

Суд обязал Бакальчука выплатить бывшей жене 217 млн рублей по делу о разделе имущества

Суд обязал Бакальчука выплатить бывшей жене 217 млн рублей по делу о разделе имущества

Brent подешевела до $66,83 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,35%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,35%

Макропрогноз 2025: охлаждение, но только до потенциальных темпов

Макропрогноз 2025: охлаждение, но только до потенциальных темпов

Прогноз по инфляции в РФ в 2025 году повышен с 4,5% до 7,6%

Прогноз по инфляции в РФ в 2025 году повышен с 4,5% до 7,6%

Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП РФ на уровне 2,5%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6236 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости381 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });