Набсовет "ДОМ.РФ" предложил обновить устав в преддверии IPO и утвердить дивиденды

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет госкорпорации АО "ДОМ.РФ", которая в преддверии готовящегося IPO планирует получить статус публичного акционерного общества, рекомендовал государству как единственному акционеру утвердить устав ПАО, принять решение об увеличении его уставного капитала на 39,9 млрд рублей за счет допэмиссии по открытой подписке, а также о выплате дивидендов за 2024 г. в размере 146,5 рубля на обыкновенную акцию.

Набсовет предложил утвердить устав ПАО "ДОМ.РФ" для внесения в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании, содержащем указание на то, что общество является публичным. Кроме того, наблюдательный совет предложил определить количество объявленных обыкновенных акций "ДОМ.РФ" в размере 28,5 млн штук.

Акционеру также предложено увеличить уставный капитал ПАО "ДОМ.РФ" на 39,9 млрд рублей, до 266,5 млрд рублей, путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций. Количество размещаемых акций - 28,5 млн штук, номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг - 1,4 тыс. рублей. Цена размещения или порядок ее определения будут установлены наблюдательным советом не позднее даты начала размещения акций. Цена размещения акций определяется исходя из их рыночной стоимости и не может быть ниже номинальной стоимости акций.

Российские власти намерены провести первичное размещение акций "ДОМ.РФ" во второй половине 2025 года. На первом этапе правительство предлагает продать 1-5% акций госкорпорации, что позволит привлечь около 15 млрд рублей.