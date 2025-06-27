Правительству РФ не поступали предложения о полном запрете экспорта бензина

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Идея о полном запрете на экспорт бензина озвучивалась, но в правительство официальных предложений на этот счет не поступало, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я слышал такие идеи, но пока в правительстве нет таких официальных обращений. То, что мы рассматривали у нас на рабочей группе, там речь идет о запрете для не производителей - он уже давно действует. Пока текущая ситуация такова, что производителей (запрет на экспорт бензинов - ИФ) не касается", - сказал Новак.

Ранее источники на топливном рынке сообщали, что регуляторы обсуждают идею запретить экспорт бензина для производителей, в то время как нефтяники выступают за изменение параметров демпфера. Причиной активного обсуждения темы стал активный рост биржевых цен на бензин - к концу июня они достигли максимальных значений с начала года.

Собеседники агентства рассказывали, что Минэнерго еще в конце прошлой недели поднимало перед нефтяниками вопрос резкого роста котировок. После этого котировки на бирже немного снизились, но в целом сейчас они находятся на высоком уровне, при этом объемы продаж на бирже снизились. Один из собеседников "Интерфакса" сообщал, что ФАС готовит для вице-премьера Александр Новака предложения по топливному рынку.

Другой источник отмечал, что нефтяные компании предлагают в качестве альтернативы запрету экспорта изменить диапазон предела цен, после которого обнуляются демпферные выплаты. По его словам, цены могут превысить установленный предел ближе к концу лета - началу осени. Вопрос о повышении уровня демпферной отсечки, после которой нефтяники перестают получать выплаты из бюджета, был озвучен еще в прошлом году, но до сих пор не решен.

В конце мая замминистра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что повышение порога отклонения от индикаторов в топливном демпфере будет двухступенчатым. "Думаю, что оно будет двухступенчатое: сначала, какой-то период времени, будет 15% по бензину и 25% по дизтопливу, потом 20% по бензину и 30% по дизтопливу. Надо определить временной интервал, в течение которого будет действовать переходный первый этап. Сейчас мы это обсуждаем", - сказал он.

Согласно действующему Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных индикативных цен (60450 руб./т - по бензину, 57200 руб./т по ДТ в 2025 г.) более чем на 10% по бензинам и 20% по дизтопливу, то демпфер за этот месяц не выплачивается.

Пока в практике топливного демпфера прецедент с обнулением случился лишь единожды - в разгар ценового кризиса 2023 года, тогда компании не получили из бюджета топливный демпфер за сентябрь, поскольку средние биржевые цены и на бензин, и на дизтопливо в том месяце оказались гораздо выше отсечки.

Как сообщалось, в начале марта 2025 года правительство продлило до 31 августа 2025 года действовавший ранее запрет на экспорт автомобильного бензина для не производителей. Ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые компаниями-производителями нефтепродуктов.