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"Ростех" не рассматривает продажу акций Астраханского порта иранскому мажоритарию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "Ростех" не рассматривает продажу акций Астраханского порта и сохраняет планы по его развитию, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"В связи с публикациями в СМИ сообщаем, что госкорпорация "Ростех" не рассматривает вопрос продажи акций Астраханского порта и сохраняет планы развития этого транспортного хаба, как важного для страны логистического узла по маршруту Север-Юг", - говорится в сообщении.

"Насим Бахр Киш" (Иран, дочерняя структура иранской государственной компании IRISL), контролирующая 53,07% акций ПАО "Астраханский порт ", направила обязательное предложение о выкупе акций ПАО по цене 37,8 тысячи рублей за бумагу. Оферта действует 70 дней. Иранская компания хочет приобрести 8570 обыкновенных акций (46,34%) и 3003 привилегированные акций (48,71%). Таким образом, мажоритарий готов направить на выкуп около 437,5 млн рублей.

Компании "Насим Бахр Киш" принадлежит 9923 обыкновеннын акции (53,66%) и 3162 привилегированные акции (51,29%) порта.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2024 года, компания "Насим Бахр Киш" владела 53,06% акций порта, РФ в лице Росимущества - 25,5%. Сообщалось также о планах передать госпакет акций " Астраханского порта госкорпорации "Ростех" для наращивания экспорта продукции в Индию и Иран.

Астраханский порт - одно из крупнейших предприятий портового комплекса Астраханской области. Порт обрабатывает все виды генеральных и навалочных грузов, контейнеры, в его состав также входят пассажирские причалы.

В 2024 году компания увеличила чистую прибыль по РСБУ по сравнению с показателем 2023 года в 4,8 раза - до 208,3 млн рублей.

Ростех Иран Росимущество Астраханский порт Насим Бахр Киш Астраханская область
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