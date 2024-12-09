"Ростех" получил 25,5% акций Астраханского порта

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Государство передало госкорпорации "Ростех" 25,5%-й пакет акций ПАО "Астраханский порт " для наращивания экспорта продукции в Индию и Иран. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещен 9 декабря на портале нормативных правовых актов publication.pravo.gov.ru.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 6 288 обыкновенных именных акций (25,5% - ИФ) публичного акционерного общества "Астраханский порт", - говорится в документе.

Предложение ранее поддержал Минпромторг. Оно направлено на реализацию проекта по экспорту в дружественные страны (Иран и Индию) сельскохозяйственной и иной продукции российского производства.

"В рамках реализации проекта предусматривается участие "Ростеха" в портовой инфраструктуре с целью увеличения грузопотока между РФ и Ираном и развития стратегически важного международного транспортного коридора "Север-Юг". Наиболее эффективным для проекта портом в Каспийском бассейне РФ является " Астраханский порт ". Учитывая, что мажоритарным акционером АО является дочерняя структура иранской государственной компании IRISL, целесообразно со стороны Российской Федерации также привлечь государственную компанию (корпорацию) для развития актива и расширения его мощностей", - говорилось в пояснительной записке.

Астраханский порт - одно из крупнейших предприятий портового комплекса Астраханской области, имеет 14 терминалов, суммарная перегрузочная мощность составляет около 12 млн тонн в год, обрабатывает все виды генеральных и навалочных грузов, контейнеры. В состав порта также входят пассажирские причалы.

Согласно списку аффилированных лиц на 30 июня 2024 года, иранская компания "Насим бахр киш" владела 53,06% акций ПАО, Росимущество - 25,5%.