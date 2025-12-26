ВТБ отмечает легкий рост доли реструктурированных кредитов в портфеле юрлиц

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ отмечает легкий рост доли реструктурированных кредитов в корпоративном портфеле, но это не влияет на резервы, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Сейчас доля реструктуризированных кредитов юридических лиц легко возросла. С 10,1% на конец октября доля реструктуризированных кредитов юрлиц превратилась в 11% на конец ноября, что, в принципе, отражает замедление экономики и необходимость подбора по отдельным заемщикам понятных отраслей более удобных графиков обслуживания кредитов, преимущественно по плавающим ставкам", - сказал он.

Он отметил, что доля неработающих кредитов (NPL) и резервы напрямую не связаны с реструктуризациями.

"То есть в доле реструктуризации вы видите эти эффекты, но на резервы они влияют не напрямую и с большим лагом, и может, вообще не влияют. Потому что если реструктуризация производится без потери процентов, просто с перераспределением этого во времени, это на резервы не имеет никакого влияния. Подавляющее большинство этих реструктуризаций происходит как раз без каких-либо потерь для банка. Поэтому в этой ситуации это влияет на нас с точки зрения трудозатрат, то есть приходится участвовать в переговорах, посещать совещания и операционно реализовывать эти реструктуризации. Влияние на резервы мы пока не видим", - сказал первый зампред правления ВТБ.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле ВТБ по состоянию на 30 ноября составила 3,8%, не изменившись за месяц. С начала года доля NPL выросла на 30 базисных пунктов.

Расходы группы ВТБ на создание резервов составили 24,6 млрд рублей в ноябре и 142,7 млрд рублей за 11 месяцев 2025 года по сравнению с роспуском резервов в размере 41,8 млрд рублей в ноябре 2024 года и созданием резервов в размере 57,0 млрд рублей за 11 месяцев 2024 года. Стоимость риска составила 2,3% в ноябре и 1% за 11 месяцев 2025 года, увеличившись на 440 б.п. в ноябре и на 70 б.п. за январь-ноябрь.