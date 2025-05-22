Совет директоров "Софтлайна" рекомендовал дивиденды за 2024 год в 2,5 рубля/акция

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Софтлайн" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2024 год в размере 2,5 рубля на акцию, сообщила компания.

Суммарно на выплату дивидендов может быть направлен 1 млрд рублей.

Дивидендная политика "Софтлайна" предусматривает, что по итогам 2024 года совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции составит наибольшую величину: не менее 1 млрд рублей или не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции по итогам 2025 года и каждого из последующих годов - не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.

Кроме того, на рассмотрение акционеров вынесен вопрос об обновлении совета директоров. В список кандидатов включен Роман Кувшинов, который возглавит кластер высокотехнологичного оборудования ПАО "Софтлайн". Из действующего состава совета в списке кандидатов отсуствует Светлана Ильичева.

Остальных членов совета директоров предлагается переизбрать: Сергея Боровикова, сына основателя международной группы Softline Игоря Боровикова; экс-президента "Вымпелкома" Рашида Исмаилова; главу "Софтлайна" Владимира Лаврова; CFO "Софтлайна" Артема Тараканова; президента ГК "Борлас" ("дочка" "Софтлайна") Алексея Ананьина; вице-президента по инвестициям ЗАО "Софтлайн Солюшн" Елену Волотовскую, а также Андрея Грунина и Алекся Тарасова (оба являются независимыми директорами).

ГОСА "Софтлайна" планируется на июнь 2025 года.

В 2024 году чистая прибыль "Софтлайна" составила 1,8 млрд рублей, сократившись в 1,7 раза с 3,1 млрд рублей в 2023 году.