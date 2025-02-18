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"Софтлайн" планирует выплатить дивиденды за 2024 год на миллиард рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" планирует выплатить дивиденды по итогам 2024 года, направить на это 1 млрд рублей, сообщил финансовый директор компании Артем Тараканов.

"Мы свои обязательства выполним в части дивидендов за 2024 год. В данном случае это будет 1 млрд рублей", - сказал он в ходе конференции для инвесторов.

Директор по IR компании Александра Мельникова уточнила, что дивиденды могут поступить акционерам в конце июля - начале августа. Совет директоров "Софтлайна" рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов в мае, а годовое собрание акционеров намечено на июнь.

Дивидендная политика "Софтлайна" предусматривает, что по итогам 2024 года совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции составит наибольшую величину: не менее 1 млрд рублей или не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. Совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции по итогам 2025 года и каждого из последующих годов – не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.

По итогам 2024 года чистая прибыль "Софтлайна" составила 1,8 млрд рублей, сократившись в 1,7 раза с 3,1 млрд рублей в 2023 году.

ПАО "Софтлайн" – поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на Мосбирже.

Уставный капитал ПАО "Софтлайн" составляет 600 тыс. рублей, он разделен на 400 млн 2 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 39,45% акций компании, подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 16,6%, менеджменту и членам совета директоров - 5,11%, институциональным инвесторам - 19,71% (из них около 6% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 19,09%.

Софтлайн
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