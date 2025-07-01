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Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей
Фото: Eli Basri/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - По предварительным оценкам, объем ущерба туроператоров от обострения конфликта на Ближнем Востоке составил порядка 300 млн рублей за неделю, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"По нашим подсчетам, ситуация затронула 15 крупных федеральных туроператоров. И только по крупным туроператорам потери за неделю составили порядка 300 млн рублей. Безусловно, есть и небольшие туркомпании. Их ущерб мы пока даже не можем оценить", - рассказала она, добавив, что для туриндустрии последствия ближневосточного конфликта ощутимы и после его окончания.

"Падение продаж, которое произошло на ближайшую неделю после окончания конфликта, то есть после 22 июня, составило от 10 до 40%. Мы сравниваем с объемами продаж на начало июня, то есть до начала конфликта", - заключила она.

Резкое обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 13 июня. Российский МИД призвал сограждан воздержаться от поездок в Израиль и Иран до стабилизации ситуации. Минэкономразвития рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, а также отдельных туруслуг в эти страны.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже это подтвердил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, отметив, что Израиль достиг своих целей в ходе операции по нанесению ударов по Ирану.

Обмен ударами между Израилем и Ираном

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Последствия удара по зданиям вблизи площади Нобонад в Тегеране. В Армии обороны Израиля заявили об "упреждающей, точной, комбинированной" атаке, призванной остановить создание Ираном атомной бомбы.
Хроника 13 июня – 01 июля 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран МИД Майя Ломидзе Минэкономразвития АТОР
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